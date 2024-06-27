Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda Bodrum Turgutreis-Aydın Didim arası deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Bu proje, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden biri olarak hayata geçirilen ve yaz aylarında karayolu trafiğine alternatif oluşturmayı amaçlayan bir adım olarak öne çıkıyor.

Bodrum-Turgutreis-Didim güzergahında başlatılacak deniz otobüsü seferleri, 1 Temmuz'da Kabotaj Bayramı'yla birlikte başlıyor. Ayrıca Fethiye-Marmaris arası deniz otobüsü seferleri ise 2 Temmuz'da başlayacak.

Didim-Turgutreis-Bodrum seferi, 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30'da Didim D-Marin Yolcu İskelesi'nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımıyla açılış töreniyle başlayacak.

Proje kapsamında, Aydın Didim-Muğla Bodrum Turgutreis arasındaki 140 km'lik karayolu mesafesi, deniz otobüsleriyle 21 deniz mili uzunluğunda bir yolculukla 1 saate düşürülecek. Bu yeni ulaşım alternatifiyle hem yerli hem de yabancı turistler için daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunulacak. Özellikle yaz aylarındaki trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenirken, Turgutreis-Bodrum arasındaki 14 km'lik mesafe deniz otobüsüyle 35 dakikada kat edilebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2 Temmuz'da başlatacağı Marmaris-Fethiye arası deniz otobüs seferleri ise kara yoluyla 140 km, deniz yoluyla ise 48.5 deniz mili olan mesafeyi 2 saatte geçecek.