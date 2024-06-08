Muğla ve Aydın illeri, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında tatilcilerin gözde rotası olan bu iller, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Turizm potansiyelini daha da artırmak ve iki şehir arasında daha etkin bir ulaşım sağlamak amacıyla Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri iş birliği yaparak deniz otobüsü seferlerini başlatma kararı aldı.

Muğla ve Aydın arasında başlatılacak olan deniz otobüsü seferleri, bölgeye turizm anlamında önemli bir ivme kazandıracak. İlk etapta Didim-Turgutreis-Bodrum güzergahında düzenlenecek olan seferler, yerli ve yabancı turistlere hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Bu seferler sayesinde bölgeye ziyaret eden turist sayısında artış beklenirken, aynı zamanda karayolu trafiğindeki yoğunluğun azaltılması da hedefleniyor.

Deniz otobüsü seferleri ile Didim, Turgutreis ve Bodrum arasında sağlanacak olan bağlantı, turizm hareketliliğini artırırken, bölgenin ekonomik kapasitesini güçlendirecek. Ayrıca, bu seferlerle birlikte bölge halkı da turizm gelirlerinden daha fazla pay alacak ve yeni istihdam olanakları da doğabilecek.

Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin gerçekleştireceği bu iş birliği projesi, 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda ilk seferine çıkacak.