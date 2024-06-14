Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta artan hayvan hırsızlığı vakaları üzerine yürüttükleri operasyonda 'Akçanerik' çetesinin izini sürdü ve şiddetli bir şekilde devam eden soruşturmanın ardından 8 şüpheliden üçünü tutukladı.

Sekiz şüpheliye gözaltı

Jandarma, 6 ay süren yoğun bir teknik ve fiziksel takibin ardından 'Akçanerik' çetesinin Milas ve Söke'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Operasyonlar sırasında sahte plakalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, 40 bin lira, cep telefonları, hayvan kulak küpeleri ve 2 buzağı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 10 Haziran'da Milas ve Söke'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. (28), H.A. (48) ve A.A. (32) tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.