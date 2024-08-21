Muğla'nın Yatağan ilçesinde 17 Ağustos'ta meydana gelen orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan arıcı M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (47), ifadelerinde suçlamaları reddetti. Yangının, arıcılık faaliyetleri sırasında kullanılan tütsüden kaynaklanmadığını öne süren şüpheliler, yangının kendilerinden kaynaklandığı iddiasını kabul etmediklerini belirtti.

Yangının detayları

Yangın, Yava Mahallesi'nde 17 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanda başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Havadan bir uçak ve beş helikopter, karadan ise 23 arazöz ve 135 personel ile yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın, Nebiköy, Kayırlı ve Ramada mahallelerinde 58 evin tahliye edilmesine neden olurken, Aydın-Muğla kara yolu da tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangın, 21 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bu süreçte 30 küçükbaş ve 23 büyükbaş hayvan tahliye edildi, bir arıcıya ait 60 kovan zarar gördü.

Şüphelilerin ifadeleri

Jandarma ekiplerinin yangının başladığı bölgede yaptığı incelemeler, yangının arıcılık yapılan alandan kaynaklandığını ortaya koydu. Bu doğrultuda, M.Ş. ve oğlu İ.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde, tütsünün tamamen söndürüldüğünü ve yangının kendilerinden kaynaklandığını düşünmediklerini belirtti. İ.Ş. ifadesinde, "Babamla birlikte arılara şerbet vermek ve tütsü yakmak için alana gittik. İşimiz bittikten sonra tütsüyü tamamen söndürdük. Yangının tütsüden kaynaklandığını düşünmüyoruz. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, M.Ş. ve İ.Ş.'nin tutukluluğu devam ediyor.