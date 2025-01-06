Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Yatağan-Milas Karayolu üzerindeki Turgut Kavşağı’nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 48 YZ 520 plakalı araçla Milas yönüne seyreden 18 yaşındaki E.Ö., karşı yönden gelen ve orta refüjü aşarak yoluna giren 65 AAB 068 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

İki kişi hayatını kaybetti

Kazada, 65 AAB 068 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Sercan Gürses (21) ile araçta yolcu olarak bulunan Metin Karakaya (44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

48 YZ 520 plakalı aracın sürücüsü E.Ö. ve yolcu V.K.Ö. (14) ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Ekipler seferber oldu

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.