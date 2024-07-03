Muğla Yörük Obaları Derneği, bu yıl 15. toyunu düzenlemek için hazırlıklara başladı. Dernek Başkanı Orhan Akçan, etkinliğin her geçen yıl daha da genişlediğini ve gelecekte 4-5 gün sürecek şekilde planlandığını belirtti. Akçan, "Muğla Yörük Obaları Derneği olarak bu sene 15'inci toyumuzu yapıyoruz. Toyu her geçen yıl hem uluslararası boyutta genişletiyoruz, hem de burada ileri ki yıllarda da toyumuzu 4-5 güne çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü büyük bir iş olsun ki hem bölge insanına kültürel açıdan bir zenginlik oluştursun. Bu kültürü şu anda en iyi şekilde yaşatmaya çalışan Muğla Yörük Obaları Derneği sayesindedir" dedi.

Kültürel Zenginlik ve Gelecek Planları

Toyun her geçen yıl daha da genişleyerek uluslararası boyutta bir etkinliğe dönüştüğünü vurgulayan Akçan, gelecekte 4-5 gün sürecek etkinliklerle bölge insanına kültürel bir zenginlik sunmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye genelinde 650 dernek arasında Muğla Yörük Obaları Derneği'nin ilk 10'da yer aldığını ifade eden Akçan, bu başarının tüm Muğla halkının gururu olduğunu söyledi. Akçan, "Akıllı ve bilinçli hareket etmek zorundayız. Bunu yaparken de her yaptığımız işi kayıt altına almak zorundayız" diye ekledi.

İş Birlikleri ve Gençlik Katılımı

Muğla'daki üniversitede bulunan Yörük Türkmen Araştırma Merkezi ve Gençlik Platformuyla iş birliği içinde olduklarını belirten Akçan, Türk soyundan gelen öğrencilerle de bağlantılar kurarak onları kültürel etkinliklere dahil etmeye çalıştıklarını vurguladı. Bu yıl 6 ve 7 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 15'inci Muğla Yörük Türkmen Toyu, kültürel zenginlikleri yaşatmaya ve tanıtmaya devam edecek.