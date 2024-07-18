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10 gün süren arama çalışmalarının ardından, Öztaşkın’ın cesedi, hastanede tedavi gören oğlunun evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan Gülfidan Öztaşkın’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine, jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

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