Muğla'da işgücü piyasasına katılmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan ‘İşgücü Uyum Programı’ başvuruları başladı. İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle hayata geçirilen bu programla, toplam 1030 kişi, okullarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde istihdam edilecek. Başvurular 8 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek olup, program 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor

Başvurular, İŞKUR e-şube, Alo 170 hattı, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabiliyor. Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay sürecek olan programlar, ilk dört hafta boyunca yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün) olacak, sonraki haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak devam edecek. Katılımcılar, programa dahil olduktan sonra başka bir işte çalışabilecekler.

Kimler başvurabilir?

Programa, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabiliyor. Katılımcılar, programa katıldıkları süre boyunca aylık ortalama 8 bin TL ödeme alacaklar ve kısa vadeli sigorta primleri karşılanacak. Programa katılım, en fazla 140 fiili gün ile sınırlı olacak.