Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği titiz çalışmalarla önemli bir başarıya daha imza attı. Bodrum Torba Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, hakkında 12 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahıs yakalandı.

17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası

51 yaşındaki B.Y., "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" (5 suç), "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" (4 suç), "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" (2 suç) ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 17 yıl, 3 ay, 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.

Titiz operasyon ve tutuklama

Bodrum Torba Mahallesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edildi.