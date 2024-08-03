Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımın kalbi olan Muğla'da 1 milyon 471 bin 122 metre sulama kanalı temizliği yaparak üreticilere büyük destek sağladı. Ayrıca 84 bin 590 metre sulama kanalının bakım-onarım çalışmaları tamamlandı.

Kapsamlı çalışmalar ve destekler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçeye yayılan 151 kırsal mahallede sulama kanallarının temizliğini ve bakımını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, tarımsal sulama kooperatiflerine iş makinesi ve malzeme desteği sağlanarak çiftçilerin ihtiyaçları karşılandı.

Tarımsal Yapı Şube Müdürü Cengiz Akbulut, “Muğla genelinde su temini için dört merkezde faaliyet gösteriyoruz. Bu tesislerden aldığımız su, çiftçilerimizin arazilerine ulaştırılıyor. Ayrıca, bölgedeki talepler doğrultusunda kanal temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

“Üreticilerimiz için önemli destek”

Hamitköy Muhtarı Ramazan Çelik ise sulama kanalının üreticilere etkisini vurguladı: “Üreticilerimizin yoğun olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Bu nedenle kanalların düzenli bakımı çok önemli. Yapılan çalışmalar sayesinde üreticilerimiz su sıkıntısı yaşamıyor, bu da ürün kalitesini artırıyor.”

Narenciye ve sebze yetiştiricisi Salih Yıldırım, “Bu hizmetler sayesinde bahçemdeki narenciye ve sebzelerimi sorunsuz suluyorum. Ürünlerimiz verimli bir şekilde hasat ediliyor” diye belirtti.

Üretici İlyas Çetin, “Sulama tesisleri sayesinde su sıkıntısı çekmiyoruz. Görevli arkadaşlarımız herkes için eşit hizmet veriyor. Bu sayede tarım faaliyetlerimizde herhangi bir sorun yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.