Muğla'da 17 Eylül Salı sabah saatlerinde hava sıcaklığı 26°C olarak ölçülecek ve hissedilen sıcaklık da bu seviyede olacak. Nem oranı sabah saatlerinde yüzde 37 civarında olacak ve hafif bir rüzgar saatte 8 km hızla esecek. Maksimum rüzgar hızının ise 25 km/sa'ye ulaşması bekleniyor.

Öğle Saatlerinde Sıcaklık Artışı

Öğle saatlerinde, yani 12.00 ile 15.00 arasında, hava sıcaklığı 28°C’ye yükselecek. Bu sıcaklık, hissedilen sıcaklıkla uyumlu olacak. Nem oranı bu saatlerde yüzde 32 seviyelerine düşecek. Rüzgar hızı saatte 12 km’ye çıkacak ve maksimum rüzgar hızının 34 km/sa'ye ulaşması öngörülüyor.

Öğleden Sonra ve Akşam Hava Koşulları

Öğleden sonra, yani 15.00 ile 18.00 arasında, sıcaklık tekrar 26°C’ye dönecek. Hissedilen sıcaklık da 26°C olacak. Nem oranı yüzde 44’e yükselecek ve rüzgar saatte 10 km hızla esecek. Maksimum rüzgar hızının 34 km/sa civarında olması bekleniyor.

Gece Saatlerinde Nem ve Sıcaklık

Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 20°C’ye düşecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı yüzde 71’e yükselecek ve rüzgar saatte 10 km hızla esecek. Maksimum rüzgar hızı bu saatlerde 27 km/sa olarak ölçülecek.

Gece saatlerinde ise sıcaklık 18°C olacak ve hissedilen sıcaklık da 18°C olarak kalacak. Nem oranı yüzde 67 olarak hesaplanacak ve rüzgar saatte 8 km hızla esecek. Maksimum rüzgar hızının 25 km/sa’ye düşmesi bekleniyor.