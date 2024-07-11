Muğla Valiliği'nde düzenlenen huzur ve güvenlik toplantısında, Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında organize suç örgütlerine, uyuşturucu ticaretine, terörist faaliyetlere, asayiş olaylarına ve göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmaların detayları paylaşıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 3 operasyonda 42 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 21'inin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 108 operasyonda 169 kişinin yakalandığı ifade edildi.

119 kişi tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadelede ise 618 operasyonda 430 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 67'sinin tutuklandığı açıklandı. Terörle mücadelede sosyal medya üzerinden propagandalar yapan ve aranan şahıslara yönelik 30 operasyonda 38 kişinin yakalandığı, bunlardan 7'sinin tutuklandığı bilgisi verildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak da 187 operasyon düzenlendiği ve 2,546 göçmenin yakalandığı, 203 organizatörün gözaltına alındığı ve 119'unun tutuklandığı aktarıldı.

247 hektarlık alan zarar gördü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, orman yangınlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı boyunca Muğla'da toplam 102 orman yangını ve 76 ziraat yangını olmak üzere toplam 178 yangın yaşandığını belirterek, bu yangınlarda 247 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Muğla Valisi, gelecek dönemde de güvenlik ve çevre koruma konularında alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları detaylandırarak sözlerini tamamladı.