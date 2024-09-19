Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 19 Eylül Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
19 Eylül Perşembe 2024
FETHİYE / MUĞLA
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cami Mh. ( 1182. Sk. Turgut Özal Blv. Turgut Özal Blv. Feray Özdemir Cd. Feray Özdemir Cd. 1170. Sk. 1170. Sk. 1176. Sk. 1176. Sk. 1177. Sk. 1177. Sk. 1179. Sk. 1179. Sk. 1180. Sk. 1180. Sk. 1181. Sk. 1181. Sk. 1182. Sk. 1182. Sk. Turgut Özal Blv. Turgut Özal Blv. Feray Özdemir Cd. Feray Özdemir Cd. 1170. Sk. 1170. Sk. 1176. Sk. 1176. Sk. 1177. Sk. 1177. Sk. 1179. Sk. 1179. Sk. 1180. Sk. 1180. Sk. 1181. Sk. 1181. Sk. 1182. Sk. )
Yeni Mh. ( 1209. Sk. 1209. Sk. 1210. Sk. 1210. Sk. 1211. Sk. 1211. Sk. 1213. Sk. 1213. Sk. 1214. Sk. 1214. Sk. Nisan 19. Sk. Nisan 19. Sk. Turgut Özal Blv. Turgut Özal Blv. Feray Özdemir Cd. Feray Özdemir Cd. Cem Damgacı Cd. Cem Damgacı Cd. 1209. Sk. 1209. Sk. 1210. Sk. 1210. Sk. 1211. Sk. 1211. Sk. 1213. Sk. 1213. Sk. 1214. Sk. 1214. Sk. Nisan 19. Sk. Nisan 19. Sk. Turgut Özal Blv. Turgut Özal Blv. Feray Özdemir Cd. Feray Özdemir Cd. Cem Damgacı Cd. Cem Damgacı Cd. )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıkavak Mh. ( Develer Sk. 6346. Sk. 6346. Sk. Develer Sk. 6346. Sk. 6346. Sk. 83.SK Dağlı Sk. Dağlı Sk. Karakol Sk. Karakol Sk. İlhan Sk. İlhan Sk. Develer Sk. 180. Sk. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Barış Cd. Barış Cd. Gökmen Sk. Gökmen Sk. Uyluk Cd. Uyluk Cd. 180. Sk. 83.SK )
Dirmil Mh. ( 155. Sk. 155. Sk. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Bodrum Cd. Bodrum Cd. Bodrum Yalıkavak Yolu Bodrum Yalıkavak Yolu İnönü Cd. İnönü Cd. Ahmet Bilgiç Cd. Ahmet Bilgiç Cd. )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıkavak Mh. ( Develer Sk. Develer Sk. 220. Sk. 220. Sk. )
YATAĞAN / MUĞLA
Saat : 13:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Elmacık Mh. ( Küme Evi Sk. Elmacık Sk. Elmacık Sk. Subelen Sk. Subelen Sk. Kavakköy Sk. Kavakköy Sk. Küme Evi Sk. )
Yukarıyayla Mh. ( Yukarıyayla Sk. Yukarıyayla Sk.
Mesken Mh. ( Mesken Sokak Mesken Sokak Küme Sk. Küme Sk. )
Çakırlar Mh. ( Çakırlar Sk. Çakırlar Sk. Bucakbelen Sk. Bucakbelen Sk. Çamurluk Sk. Çamurluk Sk. Pınarlar Sk. Pınarlar Sk. Yarışalan Sk. Yarışalan Sk. )
Kadıköy Mh. ( Küme Evler 1. Sk. Küme Evler 1. Sk. Kadıköy Sk. Kadıköy Sk. )