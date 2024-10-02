Muğla'da 2 Eylül Çarşamba günü, güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde değişiklik göstereceği tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre, sabah saatlerinde sıcaklık 24°C, hissedilen sıcaklık ise yine 24°C olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 26 seviyelerinde seyredecek.

Sıcaklık ve Rüzgar Durumu

Öğle saatlerinde sıcaklığın 28°C'ye çıkması, hissedilen sıcaklığın da 28°C olarak kalması bekleniyor. Bu saatlerde rüzgarın hızı 9 km/sa olarak ölçülecek. Öğleden sonra ise sıcaklık 25°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık yine aynı seviyede kalacak. Nem oranı ise yüzde 29’a yükselebilir. Akşam saatlerine gelindiğinde hava sıcaklığı 20°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da 20°C olacak. Rüzgar hızı bu saatlerde 4 km/sa seviyesine inecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19°C olacak ve hissedilen sıcaklık da bu seviyede kalacak.

Genel Hava Durumu

Muğla'da bu Çarşamba, açık ve güneşli bir gün geçirecek. Öğleden sonra artan nem oranları, akşam saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Ancak genel olarak sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.