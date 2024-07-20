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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Karadan ulaşımı olmayan bölgeye kurtarma botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Datça Yaka Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersincik Koyu'nda mahsur kalan bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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