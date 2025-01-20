Muğla’nın Fethiye ilçesinde İncirköy Mahallesi’nde nedeni belirlenemeyen bir orman yangını meydana geldi. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Ekipler zamanında harekete geçti
Yangın ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede tamamlandı.
Soğutma çalışmaları yapıldı
Kontrol altına alınan yangın sonrası, yanan alanda yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.