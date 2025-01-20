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Yangın ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede tamamlandı.

Muğla ’nın Fethiye ilçesinde İncirköy Mahallesi’nde nedeni belirlenemeyen bir orman yangını meydana geldi. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

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