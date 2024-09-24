Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 24 Eylül Salı günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

24 Eylül Salı 2024

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Eskiçeşme Mh. ( 3144. Sk. Büyük İskender Cd. Büyük İskender Cd. Sadi Irmak Cd. Sadi Irmak Cd. 3144. Sk. 3144. Sk. Büyük İskender Cd. Büyük İskender Cd. Sadi Irmak Cd. Sadi Irmak Cd. 3144. Sk. )

Gümbet Mh. ( 3144. Sk. 3144. Sk. 3144. Sk. 3144. Sk. )

Cevat Şakir Mh. ( Kartal Sk. Kartal Sk. Kartal Sk. Kartal Sk. Sadi Irmak Cd. Sadi Irmak Cd. 3144. Sk. 3144. Sk. )

KÖYCEĞİZ / MUĞLA

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınar Mh. ( Karabüet Sk. Çokmaşat Sk. Bend Deresi Sk. Bend Deresi Sk. Karabüet Karabüet Derebükü Sk. Derebükü Sk. Karabüet Sk. Çokmaşat Sk. Karabüet Sk. Çokmaşat Sk. Bend Deresi Sk. Bend Deresi Sk. Karabüet Karabüet Derebükü Sk. Derebükü Sk. Karabüet Sk. Çokmaşat Sk. )

KÖYCEĞİZ / MUĞLA

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınar Mh. ( Bend Deresi Sk. Çokmaşat Sk. Çokmaşat Sk. Bend Deresi Sk. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kargı Mh. ( 300. Karayiğit Sk. Atatürk Blv. Atatürk Blv. Turgut Özal Cd. Turgut Özal Cd. 100. Okul Sk. 100. Okul Sk. 101. Huzur Sk. 101. Huzur Sk. 102. Cennet Sk. 102. Cennet Sk. 105. Kanarya Sk. 105. Kanarya Sk. 300. Karayiğit Sk. 301. Esenli Sk. 301. Esenli Sk. Özgür Sokak Özgür Sokak 200. Yiğit Sk. 200. Yiğit Sk. 106. Çağdaş Sk. 106. Çağdaş Sk. 103. Doğa Sk. 103. Doğa Sk. 104. Barış Sk. 104. Barış Sk. )

Yanıklar Mh.

Çiftlik Mh. ( İsmet İnönü Cd. İsmet İnönü Cd. 208. Sk. 208. Sk. Atatürk Blv. Atatürk Blv. 214. Sk. 214. Sk. Turgut Özal Cd. Turgut Özal Cd. Çevreyolu Blv. Çevreyolu Blv. 212. Sk. 212. Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamköy Mh. ( Merkez Sk. Merkez Sk. Milas Yolu Milas Yolu İncirköy sk İncirköy sk Kocaalan Mevki Kocaalan Mevki Merkez Sk. Merkez Sk. Milas Yolu Milas Yolu İncirköy sk İncirköy sk Kocaalan Mevki Kocaalan Mevki )

Kayadere Mh. ( Kayadere Merkez Sk. Kayadere Merkez Sk. Kayadere Merkez Sk. Kayadere Merkez Sk. )

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.