Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 25 Eylül Çarşamba günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

25 Eylül Çarşamba 2024

KÖYCEĞİZ / MUĞLA

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınar Mh. ( Akyaka Sk. Akyaka Sk. Akyaka Sk. Akyaka Sk. Akyaka Sk. Akyaka Sk. Akyaka 2.Sk. Akyaka 2.Sk. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiftlik Mh. ( 252. Sk. Süleyman Demirel Cd. Süleyman Demirel Cd. 171. Sk. 171. Sk. Turgut Özal Cd. Turgut Özal Cd. Uğurmumcu Cd. Uğurmumcu Cd. 252. Sk. 177/2. Sk. 177/2. Sk. 177/1. Sk. 177/1. Sk. 177/3. Sk. 177/3. Sk. )

Kargı Mh. ( Süleyman Demirel Cd. Süleyman Demirel Cd. Turgut Özal Cd. Turgut Özal Cd. 400. Çay Sk. 400. Çay Sk. 103. Doğa Sk. 103. Doğa Sk. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yanıklar Mh. ( Köyderesi Sk. Köyderesi Sk. Değirmen Sk. Değirmen Sk. Esenli Sk. Esenli Sk. Karcılar Sk. Karcılar Sk. Kulalar Sk. Kulalar Sk. Kanalbaşı Cd. Kanalbaşı Cd. Dolmuş Cd. Dolmuş Cd. Yörükler Sk. Yörükler Sk. Kıyrak Sk. Kıyrak Sk. Kuşçular Sk. Kuşçular Sk. Yiğit Sk. Oasis Villaları İçi Yolu Oasis Villaları İçi Yolu Sağlık Sk. Sağlık Sk. Dalaman Fethiye Yolu Dalaman Fethiye Yolu Sağlık sk. Sağlık sk. Yiğit Sk. )

Çiftlik Mh. ( Sağlık sk. Sağlık sk. Yakamoz Sk. Yakamoz Sk. Çevreyolu Blv. Çevreyolu Blv. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ören Mh. ( 51 Nolu Sk. 134 Nolu Sk. 134 Nolu Sk. 147 Nolu Sk. 147 Nolu Sk. 136 Nolu Sk. 136 Nolu Sk. 139 Nolu Sk. 139 Nolu Sk. Göcek sokak Göcek sokak 101 nolu sk. 101 nolu sk. İskele (Orta) cd. 51 Nolu Sk. 134 Nolu Sk. 134 Nolu Sk. 147 Nolu Sk. 147 Nolu Sk. 136 Nolu Sk. 136 Nolu Sk. 139 Nolu Sk. 139 Nolu Sk. Göcek sokak Göcek sokak 101 nolu sk. 101 nolu sk. İskele (Orta) cd. İskele (Orta) cd. 61 Nolu Sk. 61 Nolu Sk. 80 Nolu Sk. 80 Nolu Sk. Aydınevler Sahil Sitesi İçi Yolu Cumhuriyet Sitesi İçi Yolu Cumhuriyet Sitesi İçi Yolu Ertürk Sitesi İçi Yolu Ertürk Sitesi İçi Yolu Sahil Sitesi 1 İçi Yolu Sahil Sitesi 1 İçi Yolu Sahil Sitesi 2 İçi Yolu Sahil Sitesi 2 İçi Yolu Yeşil Sakarya Kooperatifi İçi Yolu Yeşil Sakarya Kooperatifi İçi Yolu İskele Orta Cd. İskele Orta Cd. Atatürk Orta Blv. Atatürk Orta Blv. 127 Nolu Sk. 127 Nolu Sk. 51 Nolu Sk. İskele Cd. İskele Cd. 35 Nolu Sk. 35 Nolu Sk. 34 Nolu Sk. 34 Nolu Sk. 63 Nolu Sk. 63 Nolu Sk. 36 Nolu Sk. 36 Nolu Sk. 33 Nolu Sk. Atatürk caddesi 33 Nolu Sk. Av Tur Sitesi İçi Yolu Av Tur Sitesi İçi Yolu Ceramos Sitesi İçi Yolu Ceramos Sitesi İçi Yolu Kerme Sitesi İçi Yolu Kerme Sitesi İçi Yolu Yakamoz Sitesi 2 İçi Yolu Yakamoz Sitesi 2 İçi Yolu Yalıkent Sitesi İçi Yolu Atatürk caddesi iskele caddesi iskele caddesi Yalıkent Sitesi İçi Yolu Şavklı Sitesi İçi Yolu Şavklı Sitesi İçi Yolu 101 Nolu Sk. 101 Nolu Sk. İskele Yalı Cd. İskele Yalı Cd. 87 Nolu Sk. 87 Nolu Sk. Göcek Cd. Göcek Cd. 62 Nolu Sk. 62 Nolu Sk. Aydınevler Sahil Sitesi İçi Yolu )

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.