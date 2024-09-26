Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 26 Eylül Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

26 Eylül Perşembe 2024

KÖYCEĞİZ / MUĞLA

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınar Mh. ( Karayer Sk. Karayer Sk. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiftlik Mh. ( 126. Sk. 217/1. Sk. 217/1. Sk. 169/2. Sk. 169/2. Sk. 244. Sk. 244. Sk. 246. Sk. 246. Sk. 169/1. Sk. 169/1. Sk. 185/1. Sk. 185/1. Sk. 194. Sk. 194. Sk. 252. Sk. 252. Sk. Uğurmumcu Cd. Uğurmumcu Cd. Halide Edip Adıvar Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Fahri Korutürk Cd. Fahri Korutürk Cd. Ali Kecebaş Sk. Ali Kecebaş Sk. Ahmet Taner Kışlalı Sk. Ahmet Taner Kışlalı Sk. Abdi İpekçi Sk. Abdi İpekçi Sk. Nadir Nadi Cd. Nadir Nadi Cd. 248/3. Sk. 248/3. Sk. 226. Sk. 226. Sk. 218. Sk. 218. Sk. 161/1. Sk. 161/1. Sk. 222/5. Sk. 222/5. Sk. 222/1. Sk. 222/1. Sk. 240. Sk. 240. Sk. 171. Sk. 171. Sk. 216/1. Sk. 216/1. Sk. 155. Sk. 155. Sk. 173/2. Sk. 173/2. Sk. 181. Sk. 181. Sk. 254/3. Sk. 254/3. Sk. 216. Sk. 216. Sk. 222/4. Sk. 222/4. Sk. 183. Sk. 183. Sk. 232. Sk. 232. Sk. 196. Sk. 196. Sk. 222/3. Sk. 222/3. Sk. 214. Sk. 214. Sk. 167/1. Sk. 167/1. Sk. 248. Sk. 248. Sk. 252/1. Sk. 252/1. Sk. 161. Sk. 161. Sk. 216/2. Sk. 216/2. Sk. 218/1. Sk. 218/1. Sk. 222/2. Sk. 222/2. Sk. Celal Bayar Cd. Celal Bayar Cd. 175. Sk. 175. Sk. 252/3. Sk. 252/3. Sk. 248/1. Sk. 248/1. Sk. 165. Sk. 165. Sk. 114. Sk. 114. Sk. 228. Sk. 228. Sk. 215. Sk. 215. Sk. 236. Sk. 236. Sk. Hayrullah Dirlik Sk. Hayrullah Dirlik Sk. Alparslan Türkeş Cd. Alparslan Türkeş Cd. 167. Sk. 167. Sk. 169. Sk. 169. Sk. 139. Sk. 139. Sk. 250. Sk. 250. Sk. 202. Sk. 202. Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Cd. 254/1. Sk. 254/1. Sk. 222. Sk. 222. Sk. Ali Aydın Sk. Ali Aydın Sk. 184. Sk. 184. Sk. Atatürk Blv. Atatürk Blv. Süleyman Demirel Cd. Süleyman Demirel Cd. 206. Sk. 206. Sk. 151. Sk. 151. Sk. 208. Sk. 208. Sk. Sülün Sk. Sülün Sk. Manolya Sk. Manolya Sk. 111. Sk. 111. Sk. 162. Sk. 162. Sk. 108. Sk. 108. Sk. 110. Sk. 110. Sk. Adnan Menderes Cd. Adnan Menderes Cd. İsmet İnönü Cd. İsmet İnönü Cd. 248/2. Sk. 248/2. Sk. Namık Kemal Sk. Namık Kemal Sk. Fatih Sultan Mehmet Cd. Fatih Sultan Mehmet Cd. Günlük Kent Sitesi İçi Yolu Günlük Kent Sitesi İçi Yolu 173. Sk. 173. Sk. 248/4. Sk. 248/4. Sk. 204 Yakamoz Sk. 204 Yakamoz Sk. 202.MANOLYA SK. 202.MANOLYA SK. 159. Sk. 159. Sk. 183/1. Sk. 183/1. Sk. 149. Sk. 149. Sk. 200. Sk. 200. Sk. 153. Sk. 153. Sk. 179. Sk. 179. Sk. 212. Sk. 212. Sk. 254. Sk. 254. Sk. 173/1. Sk. 173/1. Sk. 252/2. Sk. 252/2. Sk. 177/3. Sk. 177/3. Sk. 204. Sk. 204. Sk. 185/2. Sk. 185/2. Sk. 194/1. Sk. 194/1. Sk. 250/1. Sk. 250/1. Sk. 185/3. Sk. 185/3. Sk. 145. Sk. 145. Sk. 250/5. Sk. 250/5. Sk. 246/1 246/1 Dirmil Yurdu Küme Evleri Dirmil Yurdu Küme Evleri 183/2. Sk. 183/2. Sk. Yakamoz Sk. Yakamoz Sk. Fethiye Telmessos Tatil Köyü İç Yolu Fethiye Telmessos Tatil Köyü İç Yolu 106. Sk. 106. Sk. 141. Sk. 141. Sk. 234/1. Sk. 234/1. Sk. 246/1. Sk. 246/1. Sk. 159/1. Sk. 159/1. Sk. 224. Sk. 224. Sk. 230. Sk. 230. Sk. Çevreyolu Blv. Çevreyolu Blv. 185. Sk. 185. Sk. 113. Sk. 113. Sk. Hasan Tahsin Cd. Hasan Tahsin Cd. 102. Sk. 102. Sk. 126. Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ören Mh. ( Kurşunlu Yapı Cd. Kurşunlu Yapı Cd. 57 Nolu Sk. 57 Nolu Sk. 5 Nolu Cd. 5 Nolu Cd. 28 Nolu Sk. 28 Nolu Sk. 26 Nolu Sk. 26 Nolu Sk. 6 Nolu Cd. 6 Nolu Cd. 75 Nolu Sk. 75 Nolu Sk. 27 Nolu Sk. 27 Nolu Sk. 54 Nolu Sk. 54 Nolu Sk. 56 Nolu Sk. 56 Nolu Sk. İskele Yalı Cd. İskele Yalı Cd. 70 Nolu Sk. 70 Nolu Sk. 58 Nolu Sk. 58 Nolu Sk. 82 Nolu Sk. 82 Nolu Sk. 65 Nolu Sk. Kurşunlu Yapı Cd. Kurşunlu Yapı Cd. 57 Nolu Sk. 57 Nolu Sk. 5 Nolu Cd. 5 Nolu Cd. 28 Nolu Sk. 28 Nolu Sk. 26 Nolu Sk. 26 Nolu Sk. 6 Nolu Cd. 6 Nolu Cd. 75 Nolu Sk. 75 Nolu Sk. 27 Nolu Sk. 27 Nolu Sk. 54 Nolu Sk. 54 Nolu Sk. 56 Nolu Sk. 56 Nolu Sk. İskele Yalı Cd. İskele Yalı Cd. 70 Nolu Sk. 70 Nolu Sk. 58 Nolu Sk. 58 Nolu Sk. 82 Nolu Sk. 82 Nolu Sk. 65 Nolu Sk. 65 Nolu Sk. 89. Sk. 89. Sk. 98 Nolu Sk. 98 Nolu Sk. Emel Sitesi İçi Yolu Emel Sitesi İçi Yolu Atatürk Yalı Blv. Atatürk Yalı Blv. 112 Nolu Sk. 112 Nolu Sk. 55 Nolu Sk. 55 Nolu Sk. 110 Nolu Sk. 110 Nolu Sk. 67 Nolu Sk. 67 Nolu Sk. )

Alatepe Mh. ( Milas Yolu Milas Yolu Alatepe Merkez Sk. Alatepe Merkez Sk. Milas Yolu Milas Yolu Alatepe Merkez Sk. Alatepe Merkez Sk. )

Kultak Mh. ( Milas Yolu Milas Yolu Kultak Merkez Sk. Kultak Merkez Sk. Milas Yolu Milas Yolu Kultak Merkez Sk. Kultak Merkez Sk. )

Sarnıç Mh. ( sarnıç sarnıç Akbük Küme Evleri Akbük Küme Evleri Ula Yolu Ula Yolu Milas Yolu Milas Yolu )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Danişment Mh. ( Danişment Merkez Sk. Danişment Merkez Sk. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cevat Şakir Mh. ( Çoruh Sk. Çoruh Sk. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yahşi Mh. ( Hortma Cd. Hortma Cd. Kaya Çk. Kaya Çk. Yarbasan Sitesi İçi Yolu Yarbasan Sitesi İçi Yolu Şahin Tepesi Sk. Şahin Tepesi Sk. 2779. Sk. 2779. Sk. 2773. Sk. 2773. Sk. )

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.