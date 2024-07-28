Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 29 Temmuz tarihinde Muğla’nın elektrik kesintisine uğrayacak ilçelerini sizler için derledik. İşte 29 Temmuz’da kesintiye uğrayacak ilçeler…
Bodrum'da Planlı Kesinti
Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
Saat: 05:00 - 08:00
Durum: Planlı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölgeler
Yokuşbaşı Mh.: 1804. Sk., Eyüp Sarı Sk., Eski Türk Sk.
Yeniköy Mh.: Kıbrıs Şehitleri Cd.
Türkkuyusu Mh.: İnceoğlu Halil Efendi Sk., 14 Evler Sitesi İçi Yolu, Tekel Sk., Patahacı Sk., Mars Mabedi Cd., Külcü Sk., İnceoğlu Sk., Hasan Reşat Öncü Cd., Hacı Resul Sk., Demiröz Sk., 1810. Sk., 1806. Sk.
Çarşı Mh.: 1027. Sk., Mehmet Uslu Cd., Bodrum Kapalı Pazar Yeri, Cemil Uyar Cd., 1033. Sk.
Fethiye'de Planlı Kesinti
Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00
Durum: Planlı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölgeler
Söğütlü Mh.: Harman Seki Sk., Hasanbağı Sk., Mezarlık Sk., Balıkçılar Sk., Başbağı Küme Evleri, Çimen Sk., Okul Sk., Cami Yürek Sk., Meseniz Sk., Manolya Sk., Kavacık Sk., Gül Sk., Akgül Sk., Cami Sk., Eren Sk.
Kızılbel Mh.: Kızılbel Merkez Sk.
Menteşe'de Planlı Kesinti
Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00
Durum: Planlı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölgeler
Bayır Mh.: Atilla Sk., Barbaros Cd., Altınkaya Cd., Barbaros 1. Cd., Atatürk Cd., İstiklal Sk., Papatya Sk., Aynur Sk., Karanfil Sk., Ilgaz Sk., Paşalar Cd., Fidan Sk., Cihan Sk., Kuyubaşı Sk., Kanarya Sk., Yayla Yolu Sk., Belde Sk., Çeşme Önü Sk., Gamze Sk., Zeybek Cd., Pınar Sk.
Milas'ta Planlı Kesinti
Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
Saat: 10:00 - 15:00
Durum: Planlı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölgeler
Akkovanlık Mh.: Gökharman Mevkii Sk.
Seydikemer'de Planlı Kesinti
Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
Saat: 10:00 - 18:00
Durum: Planlı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölgeler
Yayla Karaçulha Mh.: Kabalı Küme Evleri, Karahasantaşı Küme Evleri, Karaçulha Gökben Yaylası Yolu, Karaçulha Küme Evleri
Yayla Gökben Mh.
Yatağan'da Planlı Kesinti
Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi
Saat: 09:00 - 14:00
Durum: Planlı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölgeler
Konak Mh.: Yusuf Koç Cd., 93/1. Sk., 89. Sk., 95. Sk., Atatürk Cd.
Akyol Mh.: 94. Sk.
Dere Mh.: 84. Sk.