Bunlar da ilginizi çekebilir

Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 09:00 - 14:00 Durum: Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 10:00 - 18:00 Durum: Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 10:00 - 15:00 Durum: Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 09:00 - 12:00 Durum: Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 10:00 - 17:00 Durum: Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tarih: 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat : 05:00 - 08:00 Durum: Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 29 Temmuz tarihinde Muğla ’nın elektrik kesintisi ne uğrayacak ilçe lerini sizler için derledik. İşte 29 Temmuz’da kesintiye uğrayacak ilçeler…

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.