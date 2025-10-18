Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyda yapılan operasyonda 29’u çocuk olmak üzere 59 düzensiz göçmen ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye’de Sahil Güvenlik ve Jandarma operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Boncuklu Koyu’nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda 29’u çocuk olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.