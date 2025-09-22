Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından karadan ulaşımın olmadığı bölgede yakalanan 18 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris’te 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cennet Adası mevkisinde yaptığı başarılı operasyonla 18 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07), karadan ulaşımın olmadığı bölgede düzensiz göçmenlerin bulunduğuna dair alınan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk etti.

Ekipler, karadaki 2’si çocuk olmak üzere toplamda 18 düzensiz göçmeni yakalayarak, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. Bu operasyon, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bölgedeki denetimlerinin devam ettiğini ve düzensiz göçmenlere karşı etkin mücadelenin sürdüğünü gösteriyor.