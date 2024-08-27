Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Bu özel gün, Muğla'nın altı farklı ilçesinde düzenlenecek konserlerle taçlandırılacak. Menteşe'de sevilen rock grubu Manga, Milas'ta Zakkum, Fethiye'de Adamlar, Yatağan'da Oğuz Aksaç, Datça'da MBB Popüler Müzik Orkestrası ve Köyceğiz'de Bilal Sonses sahne alacak.

Kültürel etkinliklerle zafer coşkusu artacak

Her yıl büyük ilgi gören bu etkinliklerin, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi, yalnızca konserlerle değil, aynı zamanda çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle de bayram coşkusunu arttırmayı hedefliyor. Tüm vatandaşları bu özel günü birlikte kutlamaya davet eden belediye, bu yılki etkinliklerde de unutulmaz anlar yaşatmayı planlıyor.

“30 Ağustos coşkusunu birlikte yaşayalım”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zafer Bayramı'nın 102. yılında tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti. Başkan Aras, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu büyük zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk Milleti'ne armağan ettiği bir destandır. Muğla'da bu büyük günü coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya bekliyorum” dedi.