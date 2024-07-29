Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kırcağız Mahallesi’nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer’in sürüsünden 30 koyun zehirlenerek telef oldu. Olay, hayvanların aniden rahatsızlanması ve ardından yaşamını yitirmesiyle fark edildi.

Veteriner hekimler inceleme yapıyor

İhbar üzerine Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olay yerine gelerek ölen koyunlara otopsi yaptı ve doku örneklerini İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi. Burada yapılacak patolojik ve toksikolojik analizler sonucunda zehirlenmenin kesin nedeni belirlenecek.

Olay yakından takip ediliyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve benzer vakaların önüne geçmek için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Ayrıca, daha fazla kayıp yaşanmaması için gerekli çalışmaların sürdüğü ifade edildi.