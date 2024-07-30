Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 31 Temmuz tarihinde Muğla’nın elektrik kesintisine uğrayacak ilçelerini sizler için derledik. İşte 31 Temmuz’da kesintiye uğrayacak ilçeler…
31 Temmuz Çarşamba 2024
MENTEŞE / MUĞLA
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ortaköy Mh. ( Denizli Muğla Yolu Sungur Konakları İçi Yolu isimsiz sokak DİĞER KÜME EVLERİ )
Düğerek Mh. ( Kemiklik Mevkii Küme Evleri )
Orhaniye Mh. ( Arapbağı Mevkii Küme Evleri Kavaklı Mevkii Küme Evleri Süpüroğlu Mevkii Küme Evleri Diğer Küme Evleri )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 5:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Peksimet Mh.
FETHİYE / MUĞLA
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaçulha Mh. ( 242. Sk. 328. Sk. 334. Sk. 332. Sk. 330. Sk. Sarnıç Sk. 334/6. Sk. 330/1. Sk. Mut Deresi Cd. 338. Sk. 248. Sk. 232. Sk. Mezarlık Cd. )
FETHİYE / MUĞLA
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Söğütlü Mh. ( Eren Sk. Cami Sk. Akgül Sk. Gül Sk. Kavacık Sk. Harman Seki Sk. Manolya Sk. Meseniz Sk. Cami Yürek Sk. Çimen Sk. Başbağı Küme Evleri Balıkçılar Sk. Mezarlık Sk. Hasanbağı Sk. )
Kızılbel Mh. ( Kızılbel Merkez Sk. Okul Sk. )
KAVAKLIDERE / MUĞLA
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamlıyurt Mh. ( Erikli Sk. )
Kurucuova Mh. ( Vakıf Bağı Sk. )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgutreis Mh. Bahçelievler Mh. ( 7001. Sk. 7009/1. Sk. Plaj Cd. Plaj 2 Cd. Belediye Cd. 7069. Sk. 7016. Sk. 7014. Sk. 7005. Sk. 7006. Sk. 7008. Sk. 7013. Sk. 7012. Sk. 7011. Sk. 7010. Sk. 7009. Sk. )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler Mh. ( Bahçelievler Cd. Pazar Alanı Beyoğlu Cd. Karcı Cd. )