Bunlar da ilginizi çekebilir

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Orhaniye Mh. ( Arapbağı Mevkii Küme Evleri Kavaklı Mevkii Küme Evleri Süpüroğlu Mevkii Küme Evleri Diğer Küme Evleri )

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 31 Temmuz tarihinde Muğla ’nın elektrik kesinti sine uğrayacak ilçelerini sizler için derledik. İşte 31 Temmuz’da kesintiye uğrayacak ilçeler…

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.