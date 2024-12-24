Muğla’nın Menteşe ilçesinde bugün 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 8.74 km derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

Depremin detayları

AFAD’ın verilerine göre, deprem yerel saatle 19:00:20’de kaydedildi. 37.14 N enlem ve 28.80139 E boylam koordinatlarında gerçekleşen deprem, 8.74 km derinlikte meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 Mw olarak ölçüldü.

Deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi. İlk bilgilere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.