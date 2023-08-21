Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından başlatılan alan taramasının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 19.00 itibarıyla Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."