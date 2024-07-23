Muğla'da 5. İdil Biret Müzik Festivali Ile Unutulmaz Anlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5. İdil Biret Müzik Festivali ile Fethiye ve Marmaris'te sanatseverlere müzik dolu iki gece sundu. Festival, beş başarılı müzisyeni Münif Akalın şefliğinde sanatseverlerle buluşturdu.

Festivalin muhteşem başlangıcı

Bu yıl beşincisi düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali, Fethiye ve Marmaris'te sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival, 19 Temmuz'da Fethiye'deki Telmessos Açıkhava Tiyatrosu'nda, 22 Temmuz'da ise Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen iki konserden oluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan sanatçılar, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Açılış konserinde Mozart ve Beethoven

Festivalin açılış konseri, piyanist Korkmaz Can Sağlam, Burcu Hancı ve Cumhur Görgün'ün solistliğinde Fethiye'de gerçekleşti. Bu muhteşem gece, W.A. Mozart'ın Figaro'nun Düğünü uvertürü ile başladı, L.V. Beethoven'ın Piyano Konçertosu No.4 ve ünlü opera aryaları ile devam etti. Sanatseverler, bu klasik müzik şölenini büyük bir coşkuyla karşıladı.

Marmaris'te ikinci gece

Festivalin ikinci gecesinde, piyanistler Emre Nurbeyler ve Özgür Deniz Akalın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrsı eşliğinde Marmaris'te sahne aldı. Sanatseverler, M. Glinka'nın Ruslan ve Ludmila uvertürü, L.V. Beethoven'ın Piyano Konçertosu No.2 ve S. Prokofyev'in Piyano Konçertosu No.5 ile büyülendi.

Festival, sadece yerel halkın değil, tatil için Fethiye ve Marmaris'i tercih eden sanatseverlerin de büyük ilgisini çekti. Her iki konser de yoğun katılım ve coşkulu alkışlarla sona erdi.