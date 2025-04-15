Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 53 yaşındaki Şahin Semiz, hayatını kaybetti.

Yürüyüş yaparken rahatsızlandı

Avcılar Mahallesi’nde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Şahin Semiz, sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada aniden fenalaştı. Dengesini kaybederek yere düşen Semiz, başını taşa çarptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Semiz, ambulansla Denizli'nin Kale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Şahin Semiz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.