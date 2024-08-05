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Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 6 Ağustos tarihinde Muğla ’nın elektrik kesinti sine uğrayacak ilçelerini sizler için derledik. İşte 6 Ağustos'ta kesintiye uğrayacak ilçeler…

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