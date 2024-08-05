Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 6 Ağustos tarihinde Muğla’nın elektrik kesintisine uğrayacak ilçelerini sizler için derledik. İşte 6 Ağustos'ta kesintiye uğrayacak ilçeler…
FETHİYE / MUĞLA
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Nif Mh. ( Cevizli Kırkpınar Sk. Hürmüz Sk. Küçük Cebeci Sk. Lökeşe Sk. Molla Sk. Yakasöğüt Sk. Arık 1. Sk. Öncüler Sk. Koca Ali Sk. Karafilli Yaylası Sk. Günerler Sk. Golak Sk. Başarık Sk. Kirazlı Sk. Hürriyet Sk. Sazak 2. Sk. Sazak 1. Sk. Ali Keskin Sk. Mezarlık İçi Yolu Atatürk Cd. Cebeci Sk. Çameli Fethiye Yolu )
Söğütlü Mh. ( SANDIK SOKAK )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FETHİYE / MUĞLA
Kızılbel Mh. ( Okul Sk. Kızılbel Merkez Sk. )
Söğütlü Mh. ( Eren Sk. Cami Sk. Akgül Sk. Gül Sk. Kavacık Sk. Harman Seki Sk. Manolya Sk. Meseniz Sk. Cami Yürek Sk. Çimen Sk. Başbağı Küme Evleri Balıkçılar Sk. Mezarlık Sk. Hasanbağı Sk. )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FETHİYE / MUĞLA
Ölüdeniz Mh. ( Atatürk Cd. 28. Sk. 39. Sk. Hastane Cd. 31. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 37. Sk. 43. Sk. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Sarnıç Cd. 30. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 254. Sk. 251. Sk. Fethibey Cd. 257. Sk. 250. Sk. 29. Sk. 249. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KÖYCEĞİZ / MUĞLA
Köyceğiz Mh. ( çaybaşı Nasuhdede Sk. )
Kavakarası Mh. ( Kenar Sk. Çaybaşı Sk. 11-8 Sk. Kavakarası Merkez Sk. )
Saat : 5:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BODRUM / MUĞLA
Akçaalan Mh. ( Durhasan sokak Piren Cd. EŞŞEK KUYUSU )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
YATAĞAN / MUĞLA
Çukuröz Mh. ( Çukuröz Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
YATAĞAN / MUĞLA
Çukuröz Mh. ( Kozağaç Sk. Keçili Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
YATAĞAN / MUĞLA
Çukuröz Mh. ( Karadiken Sk. )