Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 6 Ağustos tarihinde Muğla’nın elektrik kesintisine uğrayacak ilçelerini sizler için derledik. İşte 6 Ağustos'ta kesintiye uğrayacak ilçeler…

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Nif Mh. ( Cevizli Kırkpınar Sk. Hürmüz Sk. Küçük Cebeci Sk. Lökeşe Sk. Molla Sk. Yakasöğüt Sk. Arık 1. Sk. Öncüler Sk. Koca Ali Sk. Karafilli Yaylası Sk. Günerler Sk. Golak Sk. Başarık Sk. Kirazlı Sk. Hürriyet Sk. Sazak 2. Sk. Sazak 1. Sk. Ali Keskin Sk. Mezarlık İçi Yolu Atatürk Cd. Cebeci Sk. Çameli Fethiye Yolu )

Söğütlü Mh. ( SANDIK SOKAK )

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FETHİYE / MUĞLA

Kızılbel Mh. ( Okul Sk. Kızılbel Merkez Sk. )

Söğütlü Mh. ( Eren Sk. Cami Sk. Akgül Sk. Gül Sk. Kavacık Sk. Harman Seki Sk. Manolya Sk. Meseniz Sk. Cami Yürek Sk. Çimen Sk. Başbağı Küme Evleri Balıkçılar Sk. Mezarlık Sk. Hasanbağı Sk. )

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FETHİYE / MUĞLA

Ölüdeniz Mh. ( Atatürk Cd. 28. Sk. 39. Sk. Hastane Cd. 31. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 37. Sk. 43. Sk. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Sarnıç Cd. 30. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 254. Sk. 251. Sk. Fethibey Cd. 257. Sk. 250. Sk. 29. Sk. 249. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KÖYCEĞİZ / MUĞLA

Köyceğiz Mh. ( çaybaşı Nasuhdede Sk. )

Kavakarası Mh. ( Kenar Sk. Çaybaşı Sk. 11-8 Sk. Kavakarası Merkez Sk. )

Saat : 5:00 - 8:00

Durum : Planlandı

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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BODRUM / MUĞLA

Akçaalan Mh. ( Durhasan sokak Piren Cd. EŞŞEK KUYUSU )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YATAĞAN / MUĞLA

Çukuröz Mh. ( Çukuröz Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YATAĞAN / MUĞLA

Çukuröz Mh. ( Kozağaç Sk. Keçili Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

YATAĞAN / MUĞLA

Çukuröz Mh. ( Karadiken Sk. )

Kaynak: Haber Merkezi