Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 6 Eylül Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

6 Eylül Cuma 2024

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaçulha Mh. ( 226. Sk. 228. Sk. 230. Sk. Kızılgöl Cd. Atatürk Blv. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaçulha Mh. ( Atatürk Blv. )

Esenköy Mh. ( Esenköy Sol Sk. )

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kafaca Mh. ( 29 Ekim Sk. General Fikret Demirtaş Yayla Cd. 19 Mayıs Sk. Kavaklıkuyu Sk. Pürem Sk. 1 Nolu Servis Yolu Cd. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemikler Mh. ( Muğla Bodrum Yolu Kemikler Köyü Yolu Yarıkkuyu Sk. Merkez Sk. Merkez_90 sk. )

Dörttepe Mh.

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:30 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahçelievler Mh. ( Cumhuriyet Blv. Terminal Cd. 7233. Sk. 7234. Sk. )

Akçaalan Mh.

MİLAS / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Danişment Mh. ( Milas Söke Yolu Danişment Merkez Sk. )

Eğridere Mh. ( Eğridere Merkez Sk. )

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akçaova Mh. ( Kudret Sk. Moğla Blv. Fidan sok. 2 Nolu Sk. Albayrak Cd. Atatürk Cd. Ercanlar Sk. Fidan Sk. Gazi Sk. Kızıldağ Sk. Mezarlık Cd. Mimar Sk. Okul Sk. Paşalılar Sk. Paşa Sk. Pazar Sk. Pınar Sk. Şirin Çk. Şirin Sk. Yahya Sk. Camikebir Sk. Etem Akıncı Cd. Fethiyeliler Sk. Hacıömerler Sk. Yeşilyurt Yolu Cd. Karadağ Sk. Bozkurt Sk. Değirmen Sk. Şırşır Küme Evleri Çiçek Sk. Nergiz Sk. )

Karamehmet Mh. ( Aydın Muğla Yolu Dırlavan Mevki Küme Evleri Akçaova Mevki Küme Evleri )

Muslihittin Mh.

DATÇA / MUĞLA

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızlan Mh. ( Kızlan Ortaokulu İçi Yolu Kızlan Sk. )

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.