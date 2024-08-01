Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 6 göçmen kaçakçısı ve 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İki lastik bot durduruldu

Seydikemer açıklarında sahil güvenlik ekiplerine, iki lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi ulaştı. Ekipler, hızla harekete geçerek hareket halindeki iki lastik botu durdurdu. Botlarda yapılan aramada, 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karada yakalanan göçmenler

Bot operasyonunun ardından, Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile ortaklaşa gerçekleştirilen takip sonucunda, karada 22 düzensiz göçmen (aralarında bir çocuk da bulunuyor) ve ek olarak bir göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.