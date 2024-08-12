Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığına duyarlılığını kanıtlayan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi ile 13 ilçede toplanan tıbbi atıkları güvenli ve etkili bir şekilde yok ediyor.

Modern ve güvenli bertaraf süreci

2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, Muğla’nın 13 ilçesinde yer alan sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları modern yöntemlerle bertaraf ediyor. Bu tesis, 500 kg/sa kapasiteye sahip olup, her ay yaklaşık 125 ton tıbbi atığı yüksek basınçlı buhara maruz bırakarak sterilize ediyor.

8 bin 873 ton atık bertaraf edildi

Tesisin kurulduğu günden bu yana, toplamda 8 bin 873 ton tıbbi atık güvenli bir şekilde bertaraf edildi. 2024 yılında ise 782 ton atık sterilize edilerek zararsız hale getirildi. Bu atıklar, kimyasal ve biyolojik indikatörlerle test edilerek güvenli hale getirilip, hacmi küçültüldükten sonra Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde bertaraf ediliyor.

Çevre ve insan sağlığına katkı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığına yönelik tehdit oluşturan tıbbi atıkların güvenli bir şekilde yok edilmesini sağlayarak, bölgenin sağlık standartlarını yükseltiyor. Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması, modern yöntemlerle ve lisanslı araçlarla gerçekleştiriliyor, böylece sağlık kuruluşlarından alınan atıklar çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor.