Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir haftalık süre içinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonlar, il genelinde titizlikle yürütüldü ve toplamda 89 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar arasında: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 14 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 kişi bulunuyor.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi, mahkemelerce verilen cezaları çekmek üzere cezaevine gönderildi. İfadeye yönelik yakalama emri bulunan 66 kişi ise emniyet ve jandarma birimlerinde işlemleri tamamlanmak üzere gözaltına alındı.

Operasyonlar sürecek

Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bu tür operasyonların devam edeceği ve suçluların adalet önüne çıkarılacağı vurgulandı.