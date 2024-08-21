Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile ortaklaşa başlattığı CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı kapsamında, Menteşe ilçesindeki 98 kamu binasının deprem dayanıklılığını analiz etti.

313 yapının puanlaması başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, toplamda 313 kamu binasının performans puanlaması yapılacak. Çalışmalar kapsamında, ilk olarak Menteşe ilçesindeki 98 yapının incelemesi tamamlandı. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı 1. Kademe Tarama Programı ile gerçekleştirilen bu incelemelerde, düşük puan alan binalar detaylı performans analizine tabi tutulacak.

Düşük puanlı binalara detaylı inceleme

Yapılan performans puanlaması sonrası, düşük puan alan binaların depreme karşı dayanıklılığı belirlenerek, hangi yapısal zayıflıkların mevcut olduğu tespit edilecek. Bu binalarda, olası bir depremde ne tür risklerin ortaya çıkabileceği detaylı analizlerle ortaya konacak ve gerekli güçlendirme çalışmalarına dair öneriler sunulacak. Bu sayede binaların güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor.

215 yapının daha incelenmesi planlanıyor

Proje kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 197, MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) bünyesindeki 116 yapı olmak üzere, toplamda 313 bina için tarama çalışmaları yapılacak. Çalışmalar sonrasında, deprem riskine karşı düşük dayanıklılık gösteren yapılar için gerekli iyileştirme süreçleri başlatılacak.

Geleceğe yönelik önlemler

Bu projeyle, Muğla’daki kamu binalarının olası deprem senaryolarına karşı ne kadar dayanıklı olduğu belirlenerek, kentin genel güvenlik seviyesi artırılacak. CBS tabanlı teknolojinin kullanımıyla, bina performans analizleri daha hızlı ve detaylı yapılırken, elde edilen veriler kent yönetimine kritik kararlar almak için yol gösterici olacak.