Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün gece yaşanan cinayette ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısının, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını motosikletle bıraktıktan sonra silahla vurduğu iddia edildi.

Cinayet olayı

Ortaca'nın Beşköprü Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, Furkan Y. ve Mutlu Kılıç isimli iki arkadaş akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir mekanda alkol aldı. Alkolün ardından, Furkan Y.'nin kullandığı motosikletle mekandan ayrıldılar. Beşköprü Mahallesi'ne geldiklerinde, Furkan Y. motosiklet üzerindeki Mutlu Kılıç'ı indirdi. Kılıç'ın yere indirilmesinin hemen ardından, Furkan Y. yanında taşıdığı tabancayı Kılıç'ın göğsüne doğrultarak ateş etti. Cinayetin ardından zanlı olay yerinden hızla kaçtı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, acil durum bildirimi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mutlu Kılıç’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Mutlu Kılıç hayatını kaybetti.

Zanlı gözaltına alındı

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı Furkan Y. için polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının yerini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Furkan Y.'nin gözaltına alındığı ve ifadesinin alındığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.