Muğla'nın Turgutlu Mahallesi'nde 77 yaşındaki Alzheimer hastası Şadiye Özkan ile torunları Birgül (3) ve Deniz (7) kayboldu. Aile ve mahalle sakinleri, kaybolduklarını fark eder etmez durumu yetkililere bildirdi ve kayıpların bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı.

Arama çalışmaları başlatıldı

Jandarma, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllü vatandaşlar, kayıp üç kişiyi bulmak için arama çalışmalarına hız verdi. Kayıp ihbarının ardından bölgedeki arama faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ederken, ekipler her köşe ve sokağı tarayarak Şadiye Özkan ve torunlarını arıyor.

Yetkililer, kaybolan kişileri gören ya da herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi veya güvenlik birimlerine ulaşmalarını rica ediyor.