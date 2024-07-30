Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebek sahibi olan ailelere destek olmak amacıyla başlattığı "Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende" projesi kapsamında bugüne kadar 3.308 aileye bebeklerin ihtiyaçlarını içeren çantalar dağıttı. Proje, Muğla’nın 13 ilçesinde devam ediyor ve anne adaylarına hamilelik sürecinde ve sonrasında destek sağlıyor.

Halk kart ile ek destek

Proje kapsamında Halk Kart hizmetinden yararlanan annelere, nakit desteğin yanı sıra, çocukları 24 aylık olana kadar kartlarına 500 TL ek yükleme yapılıyor. Bu uygulama, annelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla başlatıldı ve büyük ilgi görüyor.

Eğitim ve destek hizmetleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi, annelere gebelik döneminden bebeğin 24 aylık sürecine kadar eğitimler de veriyor. Bugüne kadar 2.000 anneye eğitim veren belediye, anne adaylarına gebelikte dikkat edilmesi gerekenler, beslenme, emzirme ve aşı takibi gibi konularda destek oluyor. Proje kapsamında dağıtılan bebek bakım çantalarında ise kıyafet, eldiven, çorap, suluk, derece ve battaniye gibi temel ihtiyaçlar bulunuyor.

Başkan Aras’ın sosyal belediyecilik vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal belediyecilik alanında tüm vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, anneler ve çocuklar için özel önem verdiklerini belirtti. Başkan Aras şunları söyledi:

“13 ilçemiz, 574 mahallemizde yeni doğan bebeklerimizden annelerimize, emeklilerimizden üreticilerimize kadar tüm vatandaşlarımızı kapsayan hizmetler üretmek için çalışıyoruz. Özellikle annelerimiz ve bebeklerimiz için başlattığımız Hoş Geldin Bebek projemiz devam ediyor. Doğum sonrası uzman eğitmenlerimiz annelerimize eğitimler veriyor. Hayatın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz.”