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Aydın itfaiyesi 48 saatte 81 yangına müdahale etti

Aydın itfaiyesi 48 saatte 81 yangına müdahale etti

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ancak yangında araçta büyük hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yangının elektrik akmasından çıktığı tahmin ediliyor.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın , Kiramettin Mahallesi Şinasi Bahçe Sokak üzerinde park halindeki Mustafa Çetin 'e ait 48 ACC 815 plakalı araç ta meydana geldi. Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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