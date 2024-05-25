Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ile iş birliği yaparak arıcılığın gelişmesi için yeni bir proje başlattı. Bu kapsamda, 20 arıcıya toplam 100 damızlık ana arı dağıtıldı.

Hastalıklara dirençli hatlar oluşturuluyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'da yerel arı ırkının ıslahı için yapılan çalışmalara dikkat çekti. Hastalıklara karşı dirençli arı hatlarının oluşturulmasının arıcılığın sürdürülebilirliği için kritik önemde olduğunu belirtti. Saylak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün desteklediği projeler kapsamında Amerikan Yavru Çürüklüğüne ve Varroa'ya dirençli arı hatları oluşturulduğunu açıkladı.

Islah çalışmaları hız kazanıyor

Barış Saylak, 2018-2021 yılları arasında yürütülen çalışmalarla toplam 400 ıslah edilmiş ana arının arıcılara dağıtıldığını vurguladı. İl Müdürlüğü'nün arıcılık projeleriyle sektöre önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

Arıcılıkta yeni bir dönem başlıyor

Muğla'da gerçekleştirilen bu projelerle arıcılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Damızlık ana arı dağıtımıyla, Muğla arıcılığının ıslah çalışmaları ivme kazanırken, sektörün daha da ileriye taşınması hedefleniyor.