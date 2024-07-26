Köyceğiz'de bir bal paketleme tesisinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı.

Yangın haberini alan 112 Acil Çağrı Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibini olay yerine yönlendirdi. İtfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle birlikte alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasını sağladı.