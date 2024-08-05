Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Köyceğiz ve Ula ilçeleri sınırlarında yapılacak Balcılar Barajı ve bağlı tesisler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verildi. 2022 Mart ayında başlayan ÇED süreci, 2023 Ağustos ayında son buldu. Proje, sulama ve enerji amaçlı kullanılacak.

Muğlalıların tepkisi devam ediyor

Muğlalılar, projeye karşı çeşitli eylemler düzenlemiş ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yaklaşık 300 dilekçe sunmuştu. Çevreciler, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Havzası'nın, Namnam Çayı'ndan alınacak su nedeniyle geri dönüşü olmayan zararlar göreceğini iddia ediyor.

Çevreci görüşler

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Semra Gönen, projeye dair şu açıklamaları yaptı:

“Bu proje, Köyceğiz/Dalyan Havzası için çok olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Barajların ömrü 50-60 yıl olacak ve bu süreçte doğal yaşam alanları zarar görecektir. Gelecek nesillerin yaşam hakları tehlikeye girecektir.”

“Proje dosyasında eksik ve yanlış bilgiler var. Özellikle su miktarı ve akarsu bilgileri yanıltıcı. Ayrıca, barajın dolmasıyla oluşacak metan gazı çevreye zarar verecektir.”

Yatırım ve projeye dair endişeler

Muğla’daki çevreciler, projenin çevresel etkilerini ve yerel ekosistem üzerindeki potansiyel zararlarını ön planda tutarak projeye karşı çıkmayı sürdürüyor. Projenin uygulanmaya başlamasıyla ilgili herhangi bir takvim belirtilmemiş durumda.