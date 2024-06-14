Muğla Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşlara Kurban Bayramı'nda ek 1.000 TL bayram desteği verecek.

Sosyal belediyecilik alanında çeşitli projelerle vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde Halk Kart desteğine 1.000 TL ekledi. Her ay düzenli olarak Halk Kart desteğini sürdüren belediye, bayram döneminde de bu hizmetten yararlanan vatandaşlara 1.000 TL ek ödeme yapacak.

Yapılan ek ödeme kapsamında toplamda 1126 vatandaşa 1 Milyon 126 bin TL ödeme yapılacak. Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesaplarına ek 1000 TL, 12 Haziran tarihi itibarıyla yatırılmaya başlandı.Halk Kart uygulaması, anlaşmalı banka kartına aylık belirli bir miktar para yüklenmesini sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu kartla gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar.