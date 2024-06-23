Muğla'da trafik ekipleri, bayram tatilinde, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem uyguladı. 14-22 Haziran tarihleri arasında Muğla Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde toplam 39 bin 759 araç denetlenirken, bu araçlardan 10 bin 520’sine cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan araçlara Karayolu Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlalden toplam 23 milyon 943 bin 961 TL para cezası verildi. Ayrıca, 161 sürücünün ehliyetine el konulurken, 203 araç trafikten men edildi.

Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü 552 trafik personeli 24 saat esasına göre görev yaptı. Tatil süresince 42 özel denetimin yanı sıra otobüs terminallerinde, helikopterle şerit ihlali ve trafik yoğunluğu, drone ile motosiklet denetimi, radar ile hız denetimi gerçekleştirildi. Yolcu olarak araçlara bindirilen sivil trafik görevlileri aracılığıyla da ilçelere yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının denetimi yapıldı. Ayrıca, kent güvenlik yönetim sistemi üzerinden yaya geçidi, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takma gibi ihlallere yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.