Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Büyükşehir Belediyesine ait toplamda 313 yapının CBS tabanlı 1. kademe tarama programı ile performans puanlamasına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında düşük puan alan yapılar performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler sayesinde, binaların depreme karşı dayanıklılık seviyeleri belirlenecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü ile ortaklaşa gerçekleştireceği CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı ile belediyeye ait binaların performans puanlamasına başladı.

313 YAPININ PERFORMANSI ÖLÇÜLÜYOR

Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 13 ilçedeki 197 ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) ait 116 yapı olmak üzere toplamda 313 yapının performans puanlamasına başlandı. Puanlama işlemi, CBS tabanlı 1. kademe tarama programı kullanılarak yapılıyor. Çalışmalar sonrasında düşük puan alan yapılar performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler sayesinde, binaların depreme karşı dayanıklılık seviyeleri belirlenecek. Düşük puan alan binalar, daha detaylı bir performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler, binaların deprem anında nasıl bir tepki vereceğini, yapısal olarak hangi zayıflıklara sahip olduğunu ve hangi alanlarda güçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini ortaya koyacak. Analizler sonucunda elde edilen veriler, binaların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak.

“313 ADET BİNAMIZIN DEPREM PERFORMANS PUANLARINI BELİRLEYECEĞİZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Onur Demirtaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüyle birlikte hazırlamış olduğumuz 1.Kademe Tarama Programıyla ülkemizin bir gerçeği olan deprem konusunda farkındalık oluşturabilmek için 313 adet kamu binalarımızın deprem performans puanlarını belirlemek üzere bugün itfaiye binamızdan başlıyoruz. İlk değerlendirme yöntemi olan sokak taraması yöntemi sonucunda düşük puan alan binalarımızın deprem performans analizleri yapılarak, güçlendirme ya da yenilemeye ihtiyaç olup-olmadığının tespiti yapılacaktır. Ayrıca, ilçe belediyelerimiz, TMMOB ve İMO ile birlikte il bütününde bu kapsamda “Yapı Stoğu Envanteri” çalışmalarımıza başlanmış; Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonunda “AFET Dirençli Kent” oluşturmak için gerekli iş ve işlemlerimiz devam etmektedir.” dedi.