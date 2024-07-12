Boğacılar, savurdukları paralarla büyük ilgi çekerken, boğaların yanına yaklaşmaya korkan davulcular ise bu paraları toplayamadı. Algı Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte, köy meydanında davul zurna eşliğinde piste çıkan boğalar renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Boğa sahipleri ve yakınları, yanlarında getirdikleri paraları havaya savurarak etkinliğe katılanların dikkatini çekti.

İzleyiciler, pehlivan boğaları hayranlıkla takip ederken, boğaların agresif ve güçlü yapıları nedeniyle davulcular paraları toplamakta zorlandı. Güvenlik endişesiyle boğaların yanına yaklaşamayan davulcular, piste atılan paraları toplayamadı.

Etkinlik boyunca, pehlivan boğaların gücü ve boğacıların cesareti izleyenlerden büyük alkış aldı.