Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki yangınlara kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla orman köylerine dağıttığı yangına ilk müdahale tankerleri, Milas ve Seydikemer’de çıkan yangınlarda etkili oldu. Hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında sıkça çıkan yangınlarda kullanılan bu tankerler, yangınların büyümesini engelleyerek önemli bir rol oynadı.

Yangına ilk müdahale tankerlerinin etkisi

Muğla’nın 13 ilçesi ve 574 mahallesinde yer alan itfaiye birimlerine uzak olan orman köylerine dağıtılan tankerler, yangınların hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin 155 mahalleye dağıttığı yangına ilk müdahale tankerleri, Milas Fesleğen ve Seydikemer Dont Mahallesi’nde çıkan orman ve arazi yangınlarında ilk müdahale aracı olarak kullanıldı.

Milas Fesleğen'de başarılı müdahale

Milas Fesleğen Mahallesi’nde çıkan orman yangınına bölge halkı tanker ile ilk müdahaleyi yaptı. Bu müdahale ile yangının daha fazla büyümesi engellenirken, olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir İtfaiyesi’nin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Seydikemer Dont'ta önemli müdahale

Seydikemer ilçesi Dont Mahallesi’nde de yangın tankerleri ile başarılı bir müdahale gerçekleştirildi. Otluk alan ve ceviz ağaçlarının zarar gördüğü yangında, arazi şartlarından dolayı müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekipleri, tankerler sayesinde yangını söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda yaklaşık 1 dönümlük otluk alan ve içerisindeki 12 ceviz ağacı zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın tankerlerinin önemini vurgulayan bir açıklama yaptı; "Vatandaşlarımızın güvenliği için kırsal alanlarda hızlı müdahale sağlayacak yangın tankerlerini dağıtıyoruz. Bu tankerler, hem yangınların büyümesini önlemekte hem de itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırmaktadır."