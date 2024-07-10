Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesinde yaptığı incelemelerde İnişdibi'den Kaplandağı'na kadar yayılan yangının etkilerini değerlendirdi. Başkan Aras, şimdiye kadar 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini belirtti.

Başkan Aras'ın yaptığı açıklamada, "Bugün anlaşılan yol kenarında çıkan yangın İnişdibi bölgesinden Kaplandağı'na kadar yayıldı. Ancak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin büyük çabası, hava ekiplerinin yoğun müdahalesi, diğer itfaiye ve gönüllü kuruluşların desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 hektarlık nitelikli orman alanı zarar gördü. Bu riskli dönemde vatandaşlarımızın dikkatli olması önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Başkan Aras, "Geçmiş olsun Bodrum'a. Umarım bir daha böyle bir yangın yaşanmaz. Zamanında yapılan müdahale ile yangın ucuz atlattık. 14.16'da başlayan yangına 10 dakika içinde orman ekipleri ve itfaiye hava araçlarıyla müdahale etti. Bu zamanında müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yeşil vatanımızı korumak için gerekli önlemleri alacağız" şeklinde konuştu.

Muğla Valisi ve diğer yetkililere teşekkürlerini sunan Başkan Aras, "Valimiz her zaman yanımızda, koordinasyonumuz güçlü. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras'ın açıklamalarının ardından bölgede iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi.