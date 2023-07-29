Marmaris'in Sarıana Mahallesi’ndeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter ve 5 uçakla havadan, 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 152 personel ile karadan müdahale edildi. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın 9 ilçesinde 29 Temmuz 2021'de çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar alan zarar görmüştü.