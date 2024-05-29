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Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta, başında ve elinde yara olan Şenol Mert'in cesedi bulunmuştu. Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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Otomobildeki Mert'in yaralandığı ve D.S'nin arkadaşını sanayi sitesine yaralı halde bıraktığı belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, D.S'nin kullandığı otomobille park halindeki birkaç araca çarparak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde cesedi bulunun kişi yle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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